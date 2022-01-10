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- Denizli’de alkollü sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı
Denizli’de alkollü sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı
- DHA
- 10.01.2022 - 15:30
- Güncelleme : 10.01.2022 - 15:45
Denizli-Afyonkarahisar kara yolu, Akan Mahallesi girişindeki denetim noktasında, bugün saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ekrem Çetin'in kullandığı otomobile dur ihtarında bulundu.
Otomobil sürücüsü Çetin, dur ihtarına uymayıp önündeki polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarptıktan sonra kaçtı.
Denetim noktasındaki diğer polisler, yaralı Yusuf Yücel Erdoğan’ın yardımına koştu.
KAMERAYA YANSIDI
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli’de alkollü sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı VİDEO
TUTUKLANDI
Olay yerinden kaçan sürücü Ekrem Çetin, peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tutuklanan otomobil sürücüsü Çetin'in, 0.85 promil alkollü olduğu bildirildi.