Denizli'de alkollü sürücü uçuruma yuvarlanarak can verdi

Honaz ilçesinde alkollü mekandan çıktıktan sonra araç kullanan şahıs, 100 metre boyunca kontrolsüz ilerledi. Ardından ise uçuruma yuvarlanan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde alkollü sürücü dehşeti yaşandı.

Mekandan çıktıktan sonra 20 AEA 082 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Metin Karataş, 100 metre boyunca sağa sola çarparak ilerledi.

UÇURUMA DEVRİLDİ

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden ve sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Bu etkiyle taklalar attıktan sonra kayalıklara çarparak ters bir şekilde duran otomobilin sürücüsü, araçta sıkıştı.

OLAY ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölge jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karataş’ı sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık görevlileri ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan sonra Karataş’ın cansız bedeni, ekipler tarafından yukarı çıkarılarak Adli Tıp morguna kaldırıldı.