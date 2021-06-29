Dur ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücünün alkolmetreye üfleyememesi polise zor anlar yaşattı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Üniversite kavşağında, polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve cadde üzerinde drift atan Mürsel Z. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücü dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.

Motorize ekiplerin de katıldığı kovalamaca, 10 kilometre sonra Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde son buldu.

Yakalanan sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

DEFALARCA HATALI ÜFLEME YAPTI

Alkollü olduğu anlaşılmasın diye defalarca hatalı üfleme yaptı.

3’üncü tekrarda dilini cihazın ağzına koyan Mürsel Z., polis memurunun sinirlenmesi üzerine, “Ciğerim yetmedi. Abi valla billahi gelmiyor. Gerekli işlemi yapın ama bak görüyorsun, gelmedi işte.” şeklinde kendini savundu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cezadan kurtulmak için sokağa çıkma nedenlerini anlatan iki arkadaş, “Hastaneden arkadaşı aldık. ATM’ler varmış, oraya gittik. Bak hala arkada oturuyor. Adamın kalacak yeri yokmuş. Adamı oradan alıp geldik. Bunlar suç değil ya.” ifadelerini kullandı.

Alkolmetreye üfleyemeyen Mürsel Z., gözaltına alınarak hastaneye götürüldü.

“BEN ZATEN ÜNLÜYÜM”

Neden dur ihtarına uymadığını soran gazeteciye, “Beni hiç ünlü yapma abi. Ben zaten ünlüyüm. Üne gerek yok. Ben dur ihtarına uydum. Sadece ışığı sonradan gördüm.” dedi.

Denizli’de alkolmetreye üfleyemeyen sürücü: Ciğerim yetmedi VİDEO



21 BİN LİRA CEZA

Sürücü Mürsel Z. ile araçta bulunan Naci G. ve Süleyman Y. alkollü araç kullanmak, drift atmak ve kısıtlamayı ihlal suçlarından yaklaşık 21 bin lira ceza aldı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.