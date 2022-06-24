Yaşlı kadını FETÖ yalanıyla dolandıran Leman N., altın dişinden tespit edildi. Leman N., dolandırdığı paralar ile gazinoda eğlenirken yakalandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Perihan Ç. (70), kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü.

Şüpheli şahıs, “Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Birazdan kadın savcımız evinize gelerek altın ve paralarınızın fotoğrafını çekecek.” yalanıyla Perihan Ç.’yi kandıran Azerbaycan uyruklu kadın şüpheli, yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra kayıplara karıştı.

Gelen giden olmayınca dolandırıldığını anlayan Perihan Ç., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kod Altın Diş operasyonu

İHA’nın haberine göre; dolandırılan Perihan Ç.’den şüphelinin ayırt edici özelliklerini öğrenen JASAT, altın dişli kadının peşine düştü.

“Kod Altın Diş” adı verilen soruşturmada titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, ön dişlerinden birisi altın kaplama olan Leman N.’nin (22) izine il merkezindeki bir döviz bürosunda rastladı.

Dolandırdığı paraları gazinoda yerken yakalandı

Adım adım takip edilen kadın, 10 saat içerisinde yaşlı kadından alıp bozdurduğu altın ve dövizlerin parasıyla bir gazinoda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

Denizli'de altın dişli dolandırıcı, gazinoda eğlenirken yakalandı VİDEO



Serbest bırakıldı, yurt dışına kaçmaya çalıştı

Yaşlı kadından dolandırdığı paraları suç ortaklarına ulaştıramadan yakalanan Leman N., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadın, hemen yurt dışına kaçmak için işlemlere başladı.

Yeniden gözaltına alındı

Cumhuriyet savcısı, eldeki delil ve bilgilere dayanarak Leman N.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını haklı bulan bir üst mahkeme, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.

Cezaevine gönderildi

Bu karar üzerine JASAT ekipleri, yurt dışına çıkmak için İl Göç İdaresine müracaat eden şüpheliyi, yurt dışına kaçamadan ikinci kez yakaladı. Yeniden mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.