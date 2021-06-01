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    Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı

    Denizli'nin Serinhisar ilçesinde içinde hasta bulunan ambulans, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si acil tıp teknisyeni 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 03:47
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    Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı

    Denizli’de taşıdığı hastayı hastaneye götüren ambulan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

    4 KİŞİ DEVRİLDİ

    Yolun sağındaki araziye düşen ambulansta 4 kişi yaralandı.

    Ambulansta iki hasta ve sürücü Mehmet Ozan ile acil tıp teknisyeni Muradiye Yüksel bulunuyordu.

    ÇOK SAYIDA AMBULANS GELDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

    Denizli de ambulans devrildi: 4 yaralı #1

    Denizli de ambulans devrildi: 4 yaralı #2

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