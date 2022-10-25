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    Denizli'de ameliyat öncesi helallik almaya giden yaşlı adam kazada öldü

    Buldan ilçesinde kalp ameliyatı olmadan önce akrabalarının yanına helallik almak için giden yaşlı adam ve kardeşi, geçirdikleri kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
    • 25.10.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 18:19
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    Denizli'de ameliyat öncesi helallik almaya giden yaşlı adam kazada öldü

    Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağı'nda meydana gelen olayda, kalp ameliyatı olmaya hazırlanan 68 yaşındaki Mustafa Demiryay, kardeşi 36 yaşındaki Ali Demiryay ile beraber akrabalarından helallik almak için otomobille yola çıktı.

    Kazada ağır yaralandılar

    Ali Demiryay’ın kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki ağabey- kardeş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Ağabey ile kardeşi hayatını kaybetti

    Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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