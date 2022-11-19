Denizli'de ani manevra yapan araç ters döndü

Çivril ilçesinde ilerlerken kamyonete çarpmamak adına manevra yapan otomobil takla atarak reflüje ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Sarıbeyli Mahallesi’ndeki kaza panik yarattı.

seyir halinde olan Özgür T. idaresindeki 20 AAY 94 plakalı otomobil, A. Ç. yönetimindeki 20 ABV 521 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla attı, reflüje ters devrildi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atıp orta refüj üzerinde ters devrildi. Kaza sonrası olay yerine güvenlik gücü, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Olay yerine giden sağlık ekibi yaralı sürücü Özgür T. ve yolcu konumunda bulunan yaralı Gani T.’yi Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.