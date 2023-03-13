Denizli'de annesi, babası tarafından öldürülen genç kızın feryadı mahalleyi inletti Karı koca arasında başlayan tartışma cinayetle sonlandı. O anlara şahit olan kız çocuğu, "Annemin her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek o anları anlattı.

Kadına şiddetin yeni adresi Denizli...

Eşi tarafından kızının gözü önünde canice öldürülen kadın, yürekleri dağladı.

Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, servis şoförü olan 50 yaşındaki Hıdır Tutal, 15 yaşındaki kızı B.T. evdeyken 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal ile tartışmaya başladı.

Bu sırada tansiyon yükseldi ve gözü dönen adam, silahını çıkararak eşine yöneltti.

Korku içinde engel olmaya çalışan kızını ittirip ilk eşinin koluna ateş eden acımasız baba, ağlayan çocuğuna rağmen durmayarak karısını başından ve göğsünden de vurdu.

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kilitledi.

B.T.'nin dışarı çıkıp bağırması ve silah seslerinin duyulmasıyla birlikte komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte içeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

Hayatını kaybetti

Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, nabzı olan babayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Ağabey çok kan geldi"

Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çiftin çocuğu B.T., dışarıda söylediği sözlerle tüyleri ürpertti.

Gözyaşları ve anlattıklarıyla yürekleri dağlayan genç kız şöyle feryat etti:

Babam beni geri itti. Ardından annemin koluna ateş etti ve birden afalladım. Babam yine ittirdi beni annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Ağabey çok kan geldi, ne olur anneme bir şey olmasın.

Hayati tehlikesi bulunan katil baba, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.