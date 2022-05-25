Denizli'de annesi öldürülen çocuk, pedagog eşliğinde 'o günü' anlattı

Eski eşi Fatma Kovan’ı pompalı tüfekle öldüren Osman A.’nın davasının 3’üncü duruşmasında olay anlarına şahit olan 7 yaşındaki S.A. pedagog eşliğinde ‘o günü’ anlattı.

Denizli'de, Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde Fatma Kovan (24) isimli bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.

İddiaya göre eski eş Osman A., 7 yaşındaki oğlunu almak için gelen Kovan’ın önce ellerini arkadan bağladı, ardından pompalı tüfekle vurdu.

Tüm bu anlara, çiftin 7 yaşındaki çocukları S.A. da şahit oldu.

Osman A. hakkında, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Osman A.'nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı davanın üçüncü duruşmasına, maktule Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve halası Elif Kovan ile ailenin avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, Fatma Kovan'ın halası Elif Kovan ile annesi Seval Kovan'ı dinledi.

İHA'nın haberine göre; bir önceki duruşmada alınan karar gereği, olayın tek gördü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları S.A., odasından pedagog eşliğinde katıldığı duruşmada olay günü yaşananları anlattı.

“Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı”

7 yaşındaki S.A., olay gününü şu ifadeler ile söze döktü:

“Annemle babam tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Ben otururken geri geldiler, bağırıyorlardı. Babamın elinde tüfek vardı. Birden ses çıkınca çok korktum ve ağlamaya başladım. Annem yerde yatıyordu. Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı. Babam bana baktıktan sonra dışarı çıktı.

“Dedem geldiğinde annem kalkmadı”

Olay anında dedem Süleyman A. da evdeydi. Dedem geldiğinde annem kalkmadı ve beni dışarı çıkardılar. Daha sonra dedem tarafından çağırılan ambulans eve geldi."

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Oğlunun bir şey görmediğini iddia etti

Sanık Osman A., oğlunun ifadelerini kabul etmedi.

Oğlunun söylediklerinin yalan olduğunu ileri süren Osman A., S.A.’nın yaşanan hiçbir şeyi görmediğini ve suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.

“Torunum, annesinin eziyetli bir biçimde öldürüldüğünü söyledi”

Torununun olay gününü yaşananları mahkemede tek tek anlattığını söyleyen baba Meral Kovan, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığını belirten Kovan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün mahkemede sanığın oğlu dinlendi. Karşı tarafın bütün yalanlarını, oğlu ortaya çıkardı ve fikirlerini komple çürüttü. Artık bundan sonra adalete güveniyoruz. Yani, oğlunun mahkemede yaptığı konuşmadan sonra Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Umduğumuz kararın alacağına inanıyorum. 'Çocuğu kandırdınız, şöyle böyle' gibi şeyler konuştular. Karşı tarafın avukatı, 'Çocuğu kandırdınız' falan dedi ama tabii ki hakim bunları dinlemedi. Hakim bize, bizim kararımıza ve çocuğun pedagog eşliğindeki konuşmasına riayet etti. Yani çocuk görgü tanığı olarak neler gördüğünü söyledi. Onların daha önceki duruşmalardaki ‘Biz yapmadık, biz görmedik, şöyle böyle yapmadık’ şeklindeki konuşmalarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Torunum, annesinin eziyetli bir biçimde öldürüldüğünü söyledi. Çocuk tüm ayrıntıya kadar anlattı.”

Mahkeme heyeti, sanık Osman A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanığın babası Süleyman A.'nın tanık olarak dinlenmesi için 13 Haziran 2022 tarihine erteledi.