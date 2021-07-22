Denizli'de annesini boğazını keserek öldürdü

Annesini öldüren ardından kaçan Gökhan R., kent merkezinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Gökhan R., "Benim annem yok" diyerek, rahat tavırları ile soru soran gazetecileri şaşırttı.

Denizli'nin, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Gökhan R., annesi Şadiye R.'yi darbetti.

Annesini darben Gökhan R., ardından boğazını keserek öldürdü.

Şadiye R.'den haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde yaşlı kadını kanlar içerisinde buldu.

ÖLDÜRÜP, ÜZERİNE YORGAN ÖRTTÜ

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, öldürülen yaşlı kadının üzerine yorgan örtüldüğünü belirledi.

Evlat kurbanı olan yaşlı kadının, gece saatlerinde oğlu Gökhan R. ile tartışma yaşadıkları öğrenildi.

KOMŞULARI SON ANDA KURTARDI

Ayrıca cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı, Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi.

"BENİM ANNEM YOK"

Gökhan R., Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Gökhan R., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" sorusuna verdiği cevap ise hayrete düşürdü. Gökhan R., kendisine yöneltilen soruya, "Benim annem yok" diye cevap vermesi ve rahat tavırları ile dikkati çekti.