Denizli’de arabaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Chako buldu

Narkotik ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine Denizli ilçe sınırına gelen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpeği Chako, operasyonda ekiplere yardım etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Son olarak, Denizli’de ilçeye uyuşturucu girişini engellemek için, ekipler düğmeye bastı.

Çevre illerden uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alınması üzerine çalışmalar başladı.

İLÇE SINIRINDA YAKALANDI

Titiz çalışmalar ile şüpheliler belirlendi.

Şüphelilere ait araç, Deniz ilçe sınırına gelince ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Operasyona katılan Narkotik Madde Arama Köpeği Chako, araç üzerinde belli noktalarda tepkiler vermeye başladı.

Bunun üzerine arama yapan ekipler hem şüpheliler üzerinde hem de araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAPININ ALTINA GİZLEDİLER

Ekipler, aracın sol ön kapısının alt kısmında gizlenmiş 100 gram eroin maddesi ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Araçta bulunan iki şahıs, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arabanın ön kapısına zulalanan uyuşturucu maddesi Chako’ya yakalandı İZLE