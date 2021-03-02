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    Denizli’de arabaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Chako buldu

    Narkotik ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine Denizli ilçe sınırına gelen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpeği Chako, operasyonda ekiplere yardım etti.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 10:38
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    Denizli’de arabaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Chako buldu

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

    Son olarak, Denizli’de ilçeye uyuşturucu girişini engellemek için, ekipler düğmeye bastı.

    Çevre illerden uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alınması üzerine çalışmalar başladı.

    İLÇE SINIRINDA YAKALANDI

    Titiz çalışmalar ile şüpheliler belirlendi.

    Şüphelilere ait araç, Deniz ilçe sınırına gelince ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

    Denizli’de arabaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Chako buldu #1

    NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

    Operasyona katılan Narkotik Madde Arama Köpeği Chako, araç üzerinde belli noktalarda tepkiler vermeye başladı.

    Bunun üzerine arama yapan ekipler hem şüpheliler üzerinde hem de araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Denizli’de arabaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Chako buldu #2

    KAPININ ALTINA GİZLEDİLER

    Ekipler, aracın sol ön kapısının alt kısmında gizlenmiş 100 gram eroin maddesi ele geçirdi.

    Denizli’de arabaya saklanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Chako buldu #3

    TUTUKLANDILAR

    Araçta bulunan iki şahıs, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Arabanın ön kapısına zulalanan uyuşturucu maddesi Chako’ya yakalandı İZLE

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