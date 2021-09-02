Denizli'de aracı ikiye bölünen kişi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Görgü tanıklarının ifadelerinde aşırı hız yaptığı belirlenen araç, ağaçları biçmesinin ardından kanala düşünce içindeki kişi de yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra vefat etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde 24 yaşındaki Ferdi Yüreci, 20 AAY 020 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde ilerledi.

Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

OTOMOBİLİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Ardından itfaiye yardımıyla kanaldan çıkarılan Yüreci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.





4 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kaza sonrası tanınmaz ve kullanılmaz hale gelen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan 24 yaşındaki sürücü Ferdi Yüreci, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.



