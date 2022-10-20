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    Denizli'de arızalanan araca bakım yapan tamirci ölü bulundu

    Bir kadının arızalanan aracını tamir etmek için adrese giden oto tamircisi, rahatsızlanması sonucunda hayatını kaybetti. Çelişkili ifade veren araç sahibi ve oğlu gözaltına alındı.
    • 20.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:00
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    Denizli'de arızalanan araca bakım yapan tamirci ölü bulundu

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yerde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi.

    İhbar üzerine adrese yönelen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit (44) olduğunu ortaya çıkarttı.

    Ekipler, olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.’nin (23) ifadelerini aldı.

    Arızalanan araç için adrese gitti

    Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi’nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi'ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi.

    Tamirci rahatsızlanınca paniğe kapıldı, evine döndü

    Ardından oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktaran anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi.

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    Anne ve oğlu gözaltında

    Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda vücudunda herhangi darp ve kesici ize rastlanılmayan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Araçlar incelemeye alındı

    Yaşanan olay sonrası ekipler, oto tamircinin aracını ve kadının Goncalı Mahallesi'ne götürdüğü minibüsü, detaylı inceleme için otoparka çektirdi.

    Güvenlik güçleri, M.T.’nin kocası N.T. ve olay yerine sonradan geldiği belirlenen H.K.’nin de ifadelerine başvurdu.

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