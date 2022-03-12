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    Denizli'de arkadaşını öldüren adam suçu başkasına yıktı

    Arkadaşını bıçakla öldüren zanlı, mağdur rolüne büründü. Cinayeti tanımadığını söyleyip, 3'üncü bir kişinin işlediğini iddia eden şüphelinin yalanını, çelişkili ifadeleri ortaya çıkardı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 17:00
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    Denizli'de arkadaşını öldüren adam suçu başkasına yıktı

    Denizli'nin Yenişafak Mahallesi'nde meyda gelen olayda, Emre Çoşgun’un kullandığı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Ş., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı.

    Çıkan tartışma sonrası ikili, araçtan çıkarak kavga etmeye başladı. Bu sırada Onur Ş., yanında bulundurduğu bıçak ile Çoşgun’u 3 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı.

    Kanlar içinde Çoşgun’u yerde gören Onur Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

    ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Çoşgun’a yaptığı ilk müdahalenin ardından Serverazi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Olay yerine gelen görevlilere yanlarında tanımadığı bir kişinin daha bulunduğunu, arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçtığını söyleyen Onur Ş., elinden hafif yaralı olduğu için Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    3'ÜNCÜ BİR KİŞİNİN YARALADIĞINI SÖYLEDİ

    Mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin çelişkili ifadeleri ve kaçan 3'üncü bir kişiye ait eşkal verilmemesinden şüphelenen ekipler, detaylı bir çalışma başlattı.

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından görevliler etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Araçta 2 kişi olduğunu anlayan ekipler, mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin arkadaşını yaraladığını belirledi. Hastanede gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

    YARALI HAYATINI KAYBETTİ

    Arkadaşı tarafından göğsünden 3 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Çoşgun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de arkadaşını öldüren adam suçu başkasına yıktı #1

    Denizli de arkadaşını öldüren adam suçu başkasına yıktı #2


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