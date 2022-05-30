Denizli'de arkadaşlara pompalı saldırı: 1 yaralı

3 arkadaş arasında yaşanan gerginlik sonucunda, yanında pompalı bulunan şahıs kurşun yağdırdı. Genç kız yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki boş arazide, Burak A. (26), Kenan T. (27) VE Dilara B. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre Kenan T., yanındaki pompalı tüfekle önce 20 AEY 029 plakalı otomobilin ön camına ardından Burak A. ile Dilara B.'nin ayaklarına ateş açtı.

Dilara B., sol bacağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre, Kenan T. kaçarken, Burak A. da ön cama saçmaların isabet ettiği otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilde uyurken bulundu

Jandarma, Kenan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Burak A. ise polis tarafından Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde saçmaların isabet ettiği otomobilde uyurken bulundu. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Dilara B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırgan adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan Burak A., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, otomobildeki incelemede, ön cama 9 saçma isabet ettiğini belirledi. Kenan T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.









