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    Denizli'de aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü

    Denizli'de, Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hasan Kurban (52), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 19:32
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    Denizli'de aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü

    Denizli'de Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Hasan Kurban, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

    Durumu ağırlaşan Kurban, çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

    AŞILARINI YAPTIRMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Kurban'ın cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığında toprağa verildi. Kurban'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

    Hayatını kaybeden Hasan Kurban için Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de mesaj yayınladı. Öztürk, "Servergazi Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

    Denizli de aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü #1

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