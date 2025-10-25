Denizli'de aşırı hızlı otomobil kavşağa uçarak girdi: Kaza anı kamerada

- Denizli'de Belkıs Y.'nin kullandığı araç, yüksek hızla kavşağa girerek anıta çarptı.
- Araç, çarpmanın etkisiyle havalanıp karşı yola savrulurken, sürücü hafif yaralandı, yolcu Y.Y. ise omurilik kırıklarıyla hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anının güvenlik kamerasında kaydedilmesiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Film sahnesi gibi...
Gece saatlerinde Selçukbey Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Belkıs Y. yönetimindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil, yüksek hızla kavşağa girdi.
YÜKSEK HIZLA ÇARPMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİL HAVALANDI
Kavşağın girişindeki kasisten seken otomobil, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çarparak yeniden havalandı ve yolun karşısına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Belkıs Y. hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Y.Y. omurilik kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASI KAZA ANINI YAKALADI
Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, süratle gelen otomobilin kasisten sekip anıta çarptığı, çarpmanın ardından kısa süreli alev aldığı ve yolun ortasına düştüğü görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.