Abone ol: Google News

Denizli'de aşırı hızlı otomobil kavşağa uçarak girdi: Kaza anı kamerada

Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, süratle kavşağa giren otomobil adeta havalandı. Kavşakta bulunan anıt heykellere çarpan araç, metrelerce havaya yükselip yolun karşısına savruldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 18:41
  • Denizli'de Belkıs Y.'nin kullandığı araç, yüksek hızla kavşağa girerek anıta çarptı.
  • Araç, çarpmanın etkisiyle havalanıp karşı yola savrulurken, sürücü hafif yaralandı, yolcu Y.Y. ise omurilik kırıklarıyla hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza anının güvenlik kamerasında kaydedilmesiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film sahnesi gibi...

Gece saatlerinde Selçukbey Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Belkıs Y. yönetimindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil, yüksek hızla kavşağa girdi.

YÜKSEK HIZLA ÇARPMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİL HAVALANDI

Kavşağın girişindeki kasisten seken otomobil, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çarparak yeniden havalandı ve yolun karşısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Belkıs Y. hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Y.Y. omurilik kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAZA ANINI YAKALADI

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, süratle gelen otomobilin kasisten sekip anıta çarptığı, çarpmanın ardından kısa süreli alev aldığı ve yolun ortasına düştüğü görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri