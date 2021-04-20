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    Denizli'de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

    Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesilirken 3'ünün de asker kaçağı olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 06:30
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    Denizli'de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü mahallesinde, Yunus timleri şüphelendikleri aracı durdurdu.

    Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.

    Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı.

    Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

    ÜÇÜ DE YOKLAMA KAÇAĞI ÇIKTI

    Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.

    Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.

    Denizli de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı #1

    Denizli de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı #2

    Denizli de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı #3

    Denizli de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı #4

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