Denizlili genç, asker olmasına sayılı günler kala öldürüldü

Bir parkta tartışan şahıslar kısa süre içinde kavga etmeye başladı. Husumetlisi tarafından 3 yerinden vurularak öldürülen genç, askere gitmesine günler kala hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Kazım Arslan Parkı’nda buluşan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada da öfkeler artınca taraflardan T.O. adlı şahıs, 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz’ı silahla 3 el ateş ederekvurdu.

T.O.’nun da silahla omuz tarafından yaralandığı öğrenilen kavga yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı

O esnada olayın yaşandığı yerde bulunan H.C. ve U.C., arkadaşları Niyaz’a ilk müdahaleyi yaptı.

3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Hüseyin Niyaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Askere gitmesine sayılı günler kala hayatını kaybetti

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Niyaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.





Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti

Sabah saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan Niyaz, Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Ardından Alpaslan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gazioğlu Mezarlığı’nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

23 yaşında askere gitmek için gün sayan Hüseyin Niyaz’dan geriye çekildiği fotoğrafları kaldı.

İHA'nın haberine göre, olayın şüphelisi T.O. adlı şahıs, polis ekiplerine teslim olurken, kavga anında bulunan H.C. ve U.C.'nin sorgularının sürdüğü öğrenildi.



