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    Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu

    Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden Halil Yeşil'den haber alınamayınca AFAD ekipleri arama başlattı. Yeşil'den hala bir iz yok.
    • AA
    • 15.01.2022 - 04:59
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    Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu

    Koparan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Yeşil (57) öğle saatlerinde gittiği Koparan Gölü'nden dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    KENDİSİNE AİT EŞYALAR BULUNDU

    Bölgeye AFAD ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, göl içinde yürüttükleri çalışmalarda Yeşil'e ait bir iz bulamadı, ancak göl kenarında Yeşil'in av tüfeği, eldivenleri ve ceketi bulundu.

    Hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecek. Yeşil'in kaybolduğunun av köpeğinin eve dönmesiyle anlaşıldığı öğrenildi.​​​​​​​

    Denizli de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu #1

    Denizli de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu #2

    Denizli de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu #3

    Denizli de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu #4


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