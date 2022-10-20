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    Denizli'de AVM'nin 3'üncü katından düşen kadın kurtarılamadı

    Merkezefendi ilçesinde bulunan AVM'de bir anda dengesini kaybeden 46 yaşındaki kadın, 3 kat aşağıya düştü. Talihsiz kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 20.10.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:25
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    Denizli'de AVM'nin 3'üncü katından düşen kadın kurtarılamadı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan AVM'de korkunç anlar yaşandı.

    AVM'nin 3'üncü katında bulunan 46 yaşındaki Yeliz Yeder Can, bilinmeyen nedenle dengesini kaybetti.

    Bu etki ile aşağıya düşen Can'ın o anlarına ise müşteriler şahit oldu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma

    Can'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de AVM nin 3 üncü katından düşen kadın kurtarılamadı #1

    Denizli de AVM nin 3 üncü katından düşen kadın kurtarılamadı #2

    Denizli de AVM nin 3 üncü katından düşen kadın kurtarılamadı #3

    Denizli de AVM nin 3 üncü katından düşen kadın kurtarılamadı #4


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