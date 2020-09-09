Denizli’de ayakkabılarını parçaladığı eski sevgilisine, kurşun yağdırdı

1 ay önce eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişiye ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, JASAT’ın 326 saatlik kamera incelemesi sonucu 2 suç ortağıyla birlikte Kocaeli’de yakalandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin otoparkında 07 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Ş.K. (25) isimli kadın, iki kişiyle birlikte otomobile binmek üzereyken kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araca kurşun yağdıran şüpheli, kendisini bekleyen ticari araca binerek kayıplara karıştı.

JASAT HAREKETE GEÇTİ

‘Kasten adam öldürme’ girişiminin firari şüphelisinin yakalanması amacıyla Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT ) tarafından çalışma başlatıldı.

Denizli’de eski sevgilisine, arabaya binerken kurşun yağdırdı İZLE

326 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Yeni bir kadın cinayetinin işlenmemesi amacıyla 1 ay boyunca sıkı bir takip yapan jandarma ekipleri, 78 kameranın 326 saatlik görüntüsünü izleyerek olayı gerçekleştiren şüpheli E.K. (38) ve ona yardım eden arkadaşları R.S. (45) ile D.K’nın (24) kimliklerini tespit etti.

ESKİ SEVGİLİSİNİ AJANDA İLE TAKİP ETTİ

E.K. ve sahte sürücü belgesi kullandıkları tespit edilen arkadaşlarının izine Kocaeli’de rastlanılması üzere Denizli JASAT, Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ve Kocaeli JASAT ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli Denizli’ye getirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada E.K’nin eski sevgilisi Ş.K’yı takip edip not aldığı ajanda, E.K’nın Ş.K’ya ait ayakkabıları bıçakla parçalayıp çöpe attığı görüntüler, olayda kullanılan araç plakaları, 2 adet sahte kimlik, 1 adet kısa dipçik av tüfeği, bıçak ve balta ele geçirildi.

ÜÇÜ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgularının ardından eski sevgilisini öldüremeden yakalanan E.K. ve iki arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.S’nin 4 farklı suçtan daha arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.