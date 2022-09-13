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    Denizli'de aynı bölgeyi mesken tutan hırsız esnafı bıktırdı

    Her gün farklı mağazaya girerek hırsızlık yapan kadın esnafı bıktırdı. İhbarın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
    • 13.09.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 18:07
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    Denizli'de aynı bölgeyi mesken tutan hırsız esnafı bıktırdı

    Denizli Merkezefendi ilçesi'nde önü kesilemeyen hırsız tüm esnafı pes ettirmiş vaziyette devam ediyor.

    Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, ilk önce gözüne kestirdiği mağazalara girerek başlattığı hırsızlığıyla ortaya çıktı.

    Her gün farklı mağazadan çalıyor

    Gün geçtikçe farklı mağazalara girerek tüm ihtiyaçlarını karşılayan hırsız, esnafı adeta bıktırdı.

    Hırsızlık olayına isyan eden esnafın durumu ekiplere bildirmesinin üzerine polisler bölgede inceleme başlattı.

    Araştırmalar sonucunda hırsızlıkların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

    Hırsız mekan değiştirmiyor

    İHA'nın haberine göre, hırsızın genel olarak Bayramyeri Meydanı’ndaki mağazaları tercih ettiği belirtilirken, eşyaları yanındaki çantaya gizli bir şekilde koyduğu öğrenildi.

    Esnaf, şüphelinin yakalanması için diğer mağazalara dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

    Denizli de aynı bölgeyi mesken tutan hırsız esnafı bıktırdı #1

    Denizli de aynı bölgeyi mesken tutan hırsız esnafı bıktırdı #2


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