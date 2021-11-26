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    Denizli'de baba, kendisini döven oğlunu bıçaklayarak kurtuldu

    Merkezefendi’de G.İ. isimli bir şahıs, alkol parası nedeniyle kendisini darbeden oğlu T.İ.’yi baldırından 2 kez bıçakladı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 09:17
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    Denizli'de baba, kendisini döven oğlunu bıçaklayarak kurtuldu

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde, aşırı alkollü olduğu iddia edilen G.İ. alkol parası alabilmek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti.

    G.İ. ile ona alkol parası vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı.

    BABASINI DARBETTİ

    Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı.

    Darbettiği babası tarafından bıçaklanan G.İ., kanlar içinde yerde kaldı.

    Denizli'de baba, kendisini döven oğlunu bıçaklayarak kurtuldu ViDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    G.İ., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı.

    Alkol almaması için para vermeyen, bu sebeple oğlu tarafından dövülen ve oğlunu bıçaklayarak kurtulan baba T.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

    Denizli de baba, kendisini döven oğlunu bıçaklayarak kurtuldu #1

    SORULTURMA BAŞLATILDI

    Öte yandan, G.İ.’nin babası T.İ.’nin evine daha öncesinden de defalarca gidip tartışma yaşadığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de baba, kendisini döven oğlunu bıçaklayarak kurtuldu #2

    Denizli de baba, kendisini döven oğlunu bıçaklayarak kurtuldu #3

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