Denizli'de baba, kızını ağır yaraladı

Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç kız, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden Alphan Akçaöz (52) ile 20 yaşındaki kızı Kadriye Esenay Akçaöz arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alphan Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti.

Amatör olarak kick boks ve karate sporu yapan Kadriye Esenay Akçaöz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı genç kız, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.