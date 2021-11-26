Denizli'de baba oğul arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

Akkonak ilçesindeki genç adam, üvey kardeşine otomobil alıp, kendisine maddi destek vermeyen babasıyla tartışma yaşadı. Tartışmada baba, oğlunu bıçakla yaraladı.

Denizli'nin Akkonak ilçesinde, Gökhan İ. (32) ile babası Turgut İ. (55) tartışma yaşadı.

Turgut İ.'nin üvey oğluna otomobil alıp ailesinin ihtiyaçlarını karşılarken, öz oğlu olan Gökhan İ.'ye maddi destek sağlamaması sebebiyle başlayan tartışma giderek alevlendi.

OĞLUNU BIÇAKLADI

Tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan Turgut İ., oğlunu bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Gökhan İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'OĞLUM BANA SALDIRDI' İDDİASI

Gözaltına alınan Turgut İ., ifadesinde oğlunun, kendisine bıçakla saldırdığını, elini tuttuğu sırada yere düşünce yaralandığını öne sürüp, şikayetçi olmadı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gökhan İ. de ifadesinde babasının, kendisine bıçakla saldırdığını belirterek, şikayetçi oldu.

Turgut İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.