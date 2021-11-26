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    Denizli'de baba oğul arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

    Akkonak ilçesindeki genç adam, üvey kardeşine otomobil alıp, kendisine maddi destek vermeyen babasıyla tartışma yaşadı. Tartışmada baba, oğlunu bıçakla yaraladı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 18:10
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    Denizli'de baba oğul arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

    Denizli'nin Akkonak ilçesinde, Gökhan İ.  (32)  ile babası Turgut İ. (55) tartışma yaşadı.

    Turgut İ.'nin üvey oğluna otomobil alıp ailesinin ihtiyaçlarını karşılarken, öz oğlu olan Gökhan İ.'ye maddi destek sağlamaması sebebiyle başlayan tartışma giderek alevlendi.

    OĞLUNU BIÇAKLADI

    Tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan Turgut İ., oğlunu bacağından bıçaklayarak yaraladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Gökhan İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Denizli de baba oğul arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü #1

    'OĞLUM BANA SALDIRDI' İDDİASI

    Gözaltına alınan Turgut İ., ifadesinde oğlunun, kendisine bıçakla saldırdığını, elini tuttuğu sırada yere düşünce yaralandığını öne sürüp, şikayetçi olmadı.

    BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Gökhan İ. de ifadesinde babasının, kendisine bıçakla saldırdığını belirterek, şikayetçi oldu.

    Turgut İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Denizli de baba oğul arasındaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü #2

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