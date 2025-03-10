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Denizli'de babasının başını taşla ezip öldürdü: Cinayeti hastanede itiraf etti

Denizli'de babasının başını taşla ezip öldürdü: Cinayeti hastanede itiraf etti Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, babasını sopayla darp edip, başını taşla ezerek öldürdü. Hastaneye giderek cinayeti itiraf eden zanlı, cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü.