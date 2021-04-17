Ailesine yürüyüşe çıktığını söyleyerek evden çıkan Ceyhan Demirbaş ormanlık alanda ölü bulundu. Demirbaş'ın olay yerine gelen oğlu ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar çalıların arasında cansız bir erkek bedeni görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın 45 yaşındaki Ceyhan Demirbaş olduğu tespit edildi. Demirbaş’ın Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Demirbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUKLARININ FERYADI YÜREK YAKTI

Saatlerce telefonu çalan 45 yaşındaki adamın telefonunu açan iş arkadaşı ise acı haberi çocuklarına güçlükle verdi.

Haberi alan çocukları araçla olay yerine gelirken, 45 yaşındaki adamın oğlu Kadir Demirbaş, "Allah aşkına ne oldu? Ben hastaneye gidiyorum. Bir şey olmamıştır belki. Yolda kurtarmışlardır gözünü seveyim” diye fenalaştı. Araçta bulunan kızının ise baba diye bağırması yürekleri sızlattı.

Denizli'de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı VİDEO