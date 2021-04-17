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    Denizli'de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı

    Ailesine yürüyüşe çıktığını söyleyerek evden çıkan Ceyhan Demirbaş ormanlık alanda ölü bulundu. Demirbaş'ın olay yerine gelen oğlu ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamadı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 14:56
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    Denizli'de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar çalıların arasında cansız bir erkek bedeni görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın 45 yaşındaki Ceyhan Demirbaş olduğu tespit edildi. Demirbaş’ın Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

    Denizli de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Demirbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

    Denizli de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı #2

    ÇOCUKLARININ FERYADI YÜREK YAKTI

    Saatlerce telefonu çalan 45 yaşındaki adamın telefonunu açan iş arkadaşı ise acı haberi çocuklarına güçlükle verdi.

    Haberi alan çocukları araçla olay yerine gelirken, 45 yaşındaki adamın oğlu Kadir Demirbaş, "Allah aşkına ne oldu? Ben hastaneye gidiyorum. Bir şey olmamıştır belki. Yolda kurtarmışlardır gözünü seveyim” diye fenalaştı. Araçta bulunan kızının ise baba diye bağırması yürekleri sızlattı.

    Denizli'de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı VİDEO

    Denizli de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı #3

    Denizli de babasının ölüm haberini alan çocuklar yürek sızlattı #4

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