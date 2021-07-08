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Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı

Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı

Kimliği bilinmeyen bir sürücü otomobili ile bahçe duvarına çarptıktan sonra yanındaki iki kişi ile olay yerinden kaçtı. Polis, şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.