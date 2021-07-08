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- Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı
Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı
Kimliği bilinmeyen bir sürücü otomobili ile bahçe duvarına çarptıktan sonra yanındaki iki kişi ile olay yerinden kaçtı. Polis, şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
- DHA
- 08.07.2021 - 08:56
- Güncelleme : 08.07.2021 - 09:01
Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen bir sürücü, saat 23:00 sıralarında 1482 Sokak üzerinde bulunan apartmanın bahçe duvarına çarptı.
Sürücü ve yanında bulunan iki kişi, kazanını ardından olay yerinden kaçtı.
Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
ÇEKİCİ İLE OTOPARKA TAŞINDI
Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekici ile otoparka taşındı.
Aracın sürücüsü ile yanındakilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı VİDEO