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    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı

    Kimliği bilinmeyen bir sürücü otomobili ile bahçe duvarına çarptıktan sonra yanındaki iki kişi ile olay yerinden kaçtı. Polis, şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 09:01
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    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen bir sürücü, saat 23:00 sıralarında 1482 Sokak üzerinde bulunan apartmanın bahçe duvarına çarptı.

    Sürücü ve yanında bulunan iki kişi, kazanını ardından olay yerinden kaçtı.

    Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    ÇEKİCİ İLE OTOPARKA TAŞINDI

    Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekici ile otoparka taşındı.

    Aracın sürücüsü ile yanındakilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı VİDEO

    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı #1

    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı #2

    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı #3

    Denizli’de, bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçtı #4

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