Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Denizli'de apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın 4. katında bulunan dairede meydana gelen olayda, 3 yaşındaki N.İ.Ç. isimli çocuk, balkonda oyun oynamaya başladı.

Minik çocuk, oyun oynarken cam yakılı balkonun açık bölümünden bahçe zemini düştü.

Hayatını kaybetti

AA'da yer alan habere göre, olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.