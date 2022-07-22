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    Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

    Denizli'de apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 22.07.2022 - 19:33
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    Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın 4. katında bulunan dairede meydana gelen olayda, 3 yaşındaki N.İ.Ç. isimli çocuk, balkonda oyun oynamaya başladı.

    Minik çocuk, oyun oynarken cam yakılı balkonun açık bölümünden bahçe zemini düştü.

    Hayatını kaybetti

    AA'da yer alan habere göre, olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü #1


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