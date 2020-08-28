Denizli'de bankaların para toplama merkezine soygun girişimi

Özel bankaların para toplama merkezi olarak kullandığı depoyu soymaya çalışan 3 kişi, güvenlik görevlilerince engellendi.

Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Hüdai Oral Caddesi’ndeki özel bankaların para kuryeliğini yapan ve bankaların ATM makinelerine para taşıyan özel güvenlik şirketine, bez maskeli 3 kişi geldi.

SOYGUN GİRİŞİMİ

Otomobille şubeye gelen hırsızlardan ikisi, araçtan indi. Şüphelilerden biri kendisini kargo görevlisi olarak tanıtıp, içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheli, belinden tabancasını çıkardı.

Bu sırada şirketin güvenlik görevlisi durumu fark edip, tabancasını çıkarmak istedi. Ancak, şüpheli, özel güvenlik görevlisinin üzerine atlayıp, sarılarak tabancasını çıkarmasına engel oldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bu sırada, gürültülere koşan diğer özel güvenlik görevlileri tabancalarını çıkartıp, yardıma geldi. Bunun üzerine şüpheli, havaya tek el ateş edip, dışarı kaçtı. Şüpheli, dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşıyla olay yerine geldikleri otomobile koşmaya başladı.

Otomobile binecekleri sırada ise şüphelilerden biri düştü. Ancak otomobil bu sırada hareket etti. Şüpheliler, arkadaşların olay yerinde kaldığını fark edip, aldıktan sonra tekrar yollarına devam edip, kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinin içinde ve önünde polis ekipleri inceleme yaptı, boş kovan aradı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtları da detaylı olarak incelemeye alındı.

"KURŞUN İSABET ETMESİN DİYE SAKLANDIM"

Görgü tanığı olan kadın, "Ben balkonda otururken, silah seslerini duydum, çok korktum. Kör bir kurşun isabet etmesin diye saklandım. Daha sonra baktığımda, yüzlerinde maske olan iki kişi, otomobile biniyordu. Ancak biri kaçarken dengesini kaybedip, düştü. Kalkıp otomobile binip kaçtılar" dedi.