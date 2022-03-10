Denizli'de bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Büyükşehir Belediyesi otobüsündeki kahraman şoför, aniden bayılan yolcuyu hiç düşünmeden güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Şoförün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait 450 numaralı 15 Temmuz Demokrasi Anıtı hattında gerçekleşen olayda, üniversite istikametine doğru giden şoför Ahmet Ali Çatal (50) idaresindeki otobüse binen yolcu, bir süre sonra oturduğu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

BAYILAN YOLCUYU GÜZARGAHINI DEĞİŞTİRİP, HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Durumu diğer yolcuların uyarması üzerine fark eden otobüs şoförü, hiç düşünmeden güzergahtan çıkarak hastayı, Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniği’ne doğru götürmeye başladı.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede şaşkın bakışlar içerisinde hastayı hastaneye yetiştiren şoför, yaptığı bu hareketiyle diğer yolculardan takdir topladı. Bayılan hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"AMBULANSI ÇAĞIRMAMA GEREK KALMADAN OTOBÜSÜ ACİLİN ÖNÜNE ÇEKTİM"

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve diğer yolcularında kendisine teşekkür ettiğini belirten Ahmet Ali Çatal, "Kıbrıs Şehitler Caddesine gelirken ışıkları durduğum anda arkada yolcularımız bir kadının bayıldığını söyledi. Hemen otobüsün dörtlülerini yaktım ve sağa çektim. Kanamanın olup olmadığını sordum ve yok dediler. Ambulansı çağırmama gerek kalmadan otobüsü Kıbrıs Şehitlerdeki Semt Polikliniğin aciline çektim. Kadını indirip görevlilere teslim ettik ve oradan ayrıldım. Kadının sağlık durumu iyi ve yanında da bekledim biraz. Diğer yolcular ise teşekkür ettiler" dedi.