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    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı

    Yabancı uyruklu yaklaşık 10 kişilik grupta 17 yaşındaki K.A. bıçaklanınca, mahalle sakinleri devreye girdi. Polis ve mahalle sakinleri, 1 şüpheliyi otların arasında saklanırken yakaladı.
    • 06.07.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:19
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    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada, 17 yaşındaki K.A. koltuk altından aldığı bıçaklandı.

    Şüpheliler etrafa dağılarak kaçarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre; olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı.

    Vatandaşlar, şüphelinin peşinden koşturdu

    Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı.

    Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı.

    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı #1

    Yaka paça gözaltına alındı

    Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı.

    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı VİDEO

    Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalandı. Kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı #2

    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı #3

    Denizli’de bıçaklı kavgaya karışan 1 kişi, otların arasından çıkarıldı #4


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