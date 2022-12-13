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- Denizli'de bir çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu
Denizli'de bir çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu
- 13.12.2022 - 18:36
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde, Kafiye Akman'ı (37), çalıştığı işyerine gitmeyince yakın arkadaşları telefonla aradı.
Akman'ın telefona yanıt vermemesi üzerine, bu kez iş yeri arkadaşları evine gitti.
Çalan kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Öldüğü tespit edildi
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Akman’ın yerde hareketsiz halde durduğunu gördü.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi yapılacak
Cansız bedeninde herhangi bir yara ve morluk bulunmayan Akman’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Vücudunda tümör olduğu öğrenilen Akman’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.