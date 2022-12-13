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    Denizli'de bir çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu

    Pamukkale'de 37 yaşındaki bir çocuk annesi olan Kafiye Akman, evinde ölü olarak bulundu.
    • 13.12.2022 - 18:36
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    Denizli'de bir çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde, Kafiye Akman'ı (37), çalıştığı işyerine gitmeyince yakın arkadaşları telefonla aradı.

    Akman'ın telefona yanıt vermemesi üzerine, bu kez iş yeri arkadaşları evine gitti.

    Çalan kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

    Öldüğü tespit edildi

    İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Akman’ın yerde hareketsiz halde durduğunu gördü.

    Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Otopsi yapılacak

    Cansız bedeninde herhangi bir yara ve morluk bulunmayan Akman’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Vücudunda tümör olduğu öğrenilen Akman’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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