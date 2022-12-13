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Denizli'de bir çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu

Denizli'de bir çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu

Pamukkale'de 37 yaşındaki bir çocuk annesi olan Kafiye Akman, evinde ölü olarak bulundu.