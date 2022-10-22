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    Denizli'de bir haftalık gelin, toprağa verildi

    Babadağ'da motosikletin taya çarptığı kazada hayatını kaybeden bir haftalık gelin Yıldız Akduğan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 22.10.2022 - 18:41
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    Denizli'de bir haftalık gelin, toprağa verildi

    Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde 15 Ekim'de evlenen Murat Akduğan, eşi Yıldız Akduğan ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.

    Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çiftinin karşısına, seyir halindeyken aniden tay çıktı.

    Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akduğan çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı.

    Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Denizli de bir haftalık gelin, toprağa verildi #1

    Bir haftalık gelin yaşamını yitirdi

    Kaza sonrası hastanede tedavisi süren Murat Akduğan, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yıldız Akduğan ise beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

    Genç gelinin cenazesi bugün öğle namazına mütekip kılınan cenaze namazının ardından Babadağ ilçesinde bulunan Kelleci Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Aile hüzünlü

    İHA'nın haberine göre; yoğun katılımın olduğu cenazede, aile yakınları güçlükle ayakta durabildi.

    Denizli de bir haftalık gelin, toprağa verildi #2

    Denizli de bir haftalık gelin, toprağa verildi #3

    Denizli de bir haftalık gelin, toprağa verildi #4


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