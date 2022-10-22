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- Denizli'de bir haftalık gelin, toprağa verildi
Denizli'de bir haftalık gelin, toprağa verildi
- 22.10.2022 - 18:41
Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde 15 Ekim'de evlenen Murat Akduğan, eşi Yıldız Akduğan ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.
Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çiftinin karşısına, seyir halindeyken aniden tay çıktı.
Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akduğan çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bir haftalık gelin yaşamını yitirdi
Kaza sonrası hastanede tedavisi süren Murat Akduğan, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yıldız Akduğan ise beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç gelinin cenazesi bugün öğle namazına mütekip kılınan cenaze namazının ardından Babadağ ilçesinde bulunan Kelleci Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aile hüzünlü
İHA'nın haberine göre; yoğun katılımın olduğu cenazede, aile yakınları güçlükle ayakta durabildi.