- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli'de bir kişi, boşandığı karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldürdü
Denizli'de bir kişi, boşandığı karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldürdü
- 13.07.2022 - 00:56
- Güncelleme : 13.07.2022 - 00:57
Akşam saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz kimliği açıklanmayan şüpheliden bir süre önce boşanan Emine Y., Denizli’ye gelerek evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı.
Muğla’nın Ortaca ilçesine yaşayan eski koca, evlilik hazırlıkları yapan çiftin Ören Mahallesi’ndeki evine geldi.
Eski eşi ve evleneceği kişiyi öldürdü
Yaşanan tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.
İHA'nın haberine göre, silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.
Şüpheli aranıyor
Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.