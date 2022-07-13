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Denizli'de bir kişi, boşandığı karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldürdü

Denizli'de bir kişi, boşandığı karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldürdü

Denizli Acıpayam'da boşandığı karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldüren ve bu kişinin annesini ise ağır yaralayan eski koca kayıplara karıştı.