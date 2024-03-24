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Denizli'de bir kişi parkta gördüğü eşi ve eski çalışanını silahla yaraladı

Denizli'de bir kişi parkta gördüğü eşi ve eski çalışanını silahla yaraladı Denizli'de parkta gördüğü eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.