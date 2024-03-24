Denizli'de bir kişi parkta gördüğü eşi ve eski çalışanını silahla yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde M.G. (50) parkta birlikte gördüğü eşi Ümmü G. (48) ile eski çalışanı Mehmet Y.'nin (28) yanına geldi.
Taraflar bir süre tartıştıktan sonra M.G. yanındaki tabancayla Ümmü G. ve Mehmet Y.'ye doğru ateş açıp kaçtı.
Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Durumları ağır
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ümmü G. ve Mehmet Y., sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yakalandı
Polis ekipleri M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin ilk ifadesinde işlettiği otelinden ayrılan eski çalışanı ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini birlikte görünce sinirlenip ateş açtığını söylediği belirtildi.
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