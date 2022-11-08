Denizli'de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı

Denizli'de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı

Denizli Acıpayam'da mali müşavir arkadaşını, teyzesinin elindeki paundları ucuza alma bahanesiyle kandırıp, 400 bin lira dolandırdığı belirlenen Muharrem Soysal, saklandığı ahırda yakalandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Muharrem Soysal, bir ay önce İstanbul'da yaşayan mali müşavir arkadaşı V.N.'yi telefonla arayıp, teyzesinin, elinde bulunan 200 bin paundu ucuza satacağını söyledi.

Bunun üzerine V.N., Acıpayam ilçesine gelip, boş bir evde buluştu.

400 bin lirayı alıp kaçtı

Elindeki gerçek paundları V.N.'ye gösteren Soysal, geri kalanının aracında çantada olduğunu, alıp geleceğini söyleyip, 400 bin lirayı aldıktan sonra evden çıktı, ancak geri dönmedi.

Dolandırıldığını anlayan V.N., jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

Saklandığı ahırda yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekipleri, Muharrem Soysal'ın yerini tespit etti. JASAT timi, önceki gün saklandığı ahırda Soysal’ı yakalayıp, gözaltına aldı.

Parayı eğlence mekanları harcadığı belirlendi

DHA'nın haberine göre, 400 bin lirayı eğlence mekanlarında harcadığı belirlenen Muharrem Soysal'ın, Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta, Balıkesir ve Bursa'da 37 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





