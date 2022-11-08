Petrol
97.28
-0.65%
Euro
18.7721
1.28%
Dolar
18.596
0.64%
Altın
1.025
3.10%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
381.461
-1.97%
BTXN Coin
9.90
-2.36%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Denizli'de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı

    Denizli Acıpayam'da mali müşavir arkadaşını, teyzesinin elindeki paundları ucuza alma bahanesiyle kandırıp, 400 bin lira dolandırdığı belirlenen Muharrem Soysal, saklandığı ahırda yakalandı.
    • 08.11.2022 - 19:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Muharrem Soysal, bir ay önce İstanbul'da yaşayan mali müşavir arkadaşı V.N.'yi telefonla arayıp, teyzesinin, elinde bulunan 200 bin paundu ucuza satacağını söyledi.

    Bunun üzerine V.N., Acıpayam ilçesine gelip, boş bir evde buluştu.

    400 bin lirayı alıp kaçtı

    Elindeki gerçek paundları V.N.'ye gösteren Soysal, geri kalanının aracında çantada olduğunu, alıp geleceğini söyleyip, 400 bin lirayı aldıktan sonra evden çıktı, ancak geri dönmedi.

    Dolandırıldığını anlayan V.N., jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

    Saklandığı ahırda yakalandı

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekipleri, Muharrem Soysal'ın yerini tespit etti. JASAT timi, önceki gün saklandığı ahırda Soysal’ı yakalayıp, gözaltına aldı.

    Parayı eğlence mekanları harcadığı belirlendi

    DHA'nın haberine göre, 400 bin lirayı eğlence mekanlarında harcadığı belirlenen Muharrem Soysal'ın, Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta, Balıkesir ve Bursa'da 37 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı #1

    Denizli de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı #2


    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı
    Ekonomi

    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15,4 arttı'
    Ekonomi

    'Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15,4 arttı'

    Görüş Bildir