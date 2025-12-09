Denizli'de bir kişinin öldüğü husumetli kavgasında iki kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde, Mehmet Yılmaz'ın kullandığı otomobille aralarında husumet bulunan Murat Yünük ve Hüseyin Kiriş'in evlerinin önünden geçerken tartışma çıktı.

Yılmaz ve Kiriş arasında başlayan küfürlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedeye Murat Yünük de dahil oldu.

KAVGA ESNASINDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Kavgada bacağına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Murat Yünük de yaralı halde kendisine ait bıçakla Mehmet Yılmaz'ı kasığından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mehmet Yılmaz ile Murat Yünük ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisi tamamlanan Murat Yünük ile kavgaya karışan Hüseyin Kiriş jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yünük ile Kiriş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.