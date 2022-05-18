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    Denizli'de boğulduktan sonra hayata döndürülen çocuğun durumu ağır

    Merkezefendi ilçesinde bahçeleri sulamak için kullanılan havuza düşen 3 yaşındaki kız çocuğunun, sudan çıkarılınca nabzı atmadı. Hayata döndürülen çocuk yoğun bakıma alındı.
    • 18.05.2022 - 09:15
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    Denizli'de boğulduktan sonra hayata döndürülen çocuğun durumu ağır

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Makbule A.'dan, annesi bir süre haber alamadı.

    Çocuğunu dışarıda aramaya başlayan anne, o anda yanında bulunan kişilerle birlikte Makbule'nin boğulduğunu gördü.

    İHA'nın aktarımına göre, endişeli anne korku içerisinde bağırarak yardım istemeye başladı.

    Sudan çıkarılan çocuktan nabız alınamadı

    Hızla havuzdan çıkarılan ve nabzı atmayan küçük kız, ambulansla kalp masajı yapılarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Denizli de boğulduktan sonra hayata döndürülen çocuğun durumu ağır #1

    Durumu kritik

    Tedaviye alınan kız çocuğu, nabzının geri gelmesiyle beraber yoğun bakıma alındı. Tedavisinin sürdüğü belirtilen Makbule A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Olayın ardından bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri mahallelinin tarlasını sulamak için kullandığı 1 metre derinliğindeki havuzda çalışmalar gerçekleştirdi.

    "Havuz başında oynarken dengesini kaybediyor"

    Siren sesleri sonrası olay yerine giden Nihat Kayaoğlu, “Bizim aile polis siren sesi geldiğini söyledi. Çocuk gelip havuz başında oynarken dengesini kaybedip düşüyor. Polis ve ambulansa ihbar üzerine gelip çocuğu alıp hastaneye götürüyorlar. Burada bulunan havuz bahçeleri sulamak için kullanılıyor” dedi.

    Denizli de boğulduktan sonra hayata döndürülen çocuğun durumu ağır #2

    Denizli de boğulduktan sonra hayata döndürülen çocuğun durumu ağır #3

    Denizli de boğulduktan sonra hayata döndürülen çocuğun durumu ağır #4


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