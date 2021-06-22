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    Denizli'de boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından vuruldu

    Osman Çolak evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu. Çolak'ı vurmak için, eski eşinin yeni evlendiği kişi tarafından tetikçi tutulduğu belirlendi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 18:12
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    Denizli'de boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından vuruldu

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde yaşayan Osman Çolak, evinin önüne gelerek, arabasını park etti.

    Çolak, park ettiği arabasından indiği sırada sokağın karşısında bekleyen bir kişi tarafından, pompalı tüfekle vuruldu.

    6 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

    Saldırgan, 6 el ateş ettikten sonra bir otomobile binip olay yerinden kaçtı.

    Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Çolak, ihbar üzerine adrese sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

    Sağlık durumu ağır olan Çolak, yoğun bakımda tutuluyor.

    Denizli de boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından vuruldu #1

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Osman Çolak'ın silahlı saldırıya uğraması olayına karıştığı belirlenen 5 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

    EV VE PARAYI VERMEYİNCE TETİKÇİ TUTTU

    Şüpheliler arasında, Çolak'ın kısa süre önce boşandığı A.Z.'nin  yeni evlendiği Serdar Z.'nin de bulunduğu öğrenildi. A.Z.'nin boşandığı eşi Osman Çolak'tan ev ve para istediği, Çolak buna yanaşmayınca da Serdar Z. tarafından tetikçi tutulup, öldürtülmek istendiği belirlendi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar Z., silahlı saldırıyı düzenleyen tetikçi olduğu ileri sürülen Osman B. ve olaya yardım ettiği ileri sürülen Kemal Z., Onur C. ve Ersin Ö. polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Denizli de boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından vuruldu #2

    Denizli de boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından vuruldu #3

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