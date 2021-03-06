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    Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü

    Çal ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini evinin önünde av tüfeğiyle vurduktan sonra otomobille kaçan şüpheliyi, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 21:57
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    Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü

    Denizli’nin Çal ilçesi Sazak mahallesinde, boşanma aşamasında olduğu belirtilen eski eşi (26) Fatma K.’nin yanına akşam saatlerinde, çocuğunu görmek için eve giden (27) Osman A. eşiyle tartıştı.

    RASTGELE ATEŞ ETTİ

    Osman A., Fatma K.’yi evin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

    Sesi duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K.’yi görmesi üzerine ihbarda bulundu.

    Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdü VİDEO

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Denizli de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü #1

    9 BOŞ KOVAN BULUNDU

    Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu.

    Osman A.’nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.

    Denizli de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü #2

    Denizli de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü #3

    Denizli de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü #4

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