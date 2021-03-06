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Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü

Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü

Çal ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini evinin önünde av tüfeğiyle vurduktan sonra otomobille kaçan şüpheliyi, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.