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- Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü
Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile öldürdü
- İHA
- 06.03.2021 - 21:57
Denizli’nin Çal ilçesi Sazak mahallesinde, boşanma aşamasında olduğu belirtilen eski eşi (26) Fatma K.’nin yanına akşam saatlerinde, çocuğunu görmek için eve giden (27) Osman A. eşiyle tartıştı.
RASTGELE ATEŞ ETTİ
Osman A., Fatma K.’yi evin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.
Sesi duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K.’yi görmesi üzerine ihbarda bulundu.
Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdü VİDEO
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
9 BOŞ KOVAN BULUNDU
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu.
Osman A.’nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.