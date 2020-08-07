Denizli'de, büfe işleten adam dolandırıldı

Büfesi olan Ali Yıldız, 3 bin 200 TL'lik içki ile sigara alan ve telefondan EFT'yle ödeme yaptıklarını söyleyen 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde büfesi bulunan Ali Yıldız, dolandırıcıların hedefi oldu.

Büfeye gelen 2 kişi, toplam 3 bin 200 TL'lik alışveriş yaptı. Şüpheliler, Ali Yıldız'ın IBAN numarasını alıp, parayı banka hesabına EFT yaptıklarını söyleyerek bir süre sonra dükkandan ayrıldı.

HESABINA BAKTI, DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Ali Yıldız da hesap işlemlerinde bir hareket olmadığını görünce dolandırıldığını anlayarak, jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), şikayet üzerine araştırma başlattı.

'EFT DOLANDIRICILARI' ARANIYOR

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen JASAT ekibi, 2 şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, çok sayıda esnafı EFT yoluyla dolandırdığı sanılıyor.

"ESNAF ARKADAŞLARIM DİKKAT ETSİN"

Büfe sahibi Ali Yıldız, esnafı EFT dolandırıcılarına karşı uyarıp, "İş yerime gelen iki kişi, toplam 3 bin 200 liralık içki ve sigara alışverişi yaptı. Yanlarında para ve kredi kartı olmadığını söyleyip, EFT yapacaklarını söylediler. Telefonla benim İBAN hesabıma parayı gönderdiğini söyleyip, gösterdi. Ben de inandım. Sonra fark ettim, EFT mesai dışında anında hesaba yatmıyormuş, mesai saati başlayınca para geliyormuş. EFT'yi bana gösterdikten sonra iptal etmiş. Ben de diğer esnaf arkadaşlarımı uyarıyorum. Bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olsunlar." dedi.