Denizli'de Büşra öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Merkezefendi ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki öğretmen, olay yerinde can verdi.

Denizli'den Aydın yönüne giden 26 yaşındaki Büşra Çerşil, kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde otomobil sürücü Büşra Çerşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TERS DÖNEN OTOMOBİLDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Bir özel okulda öğretmen olan Çerşil'in cesedi, ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Çerşil'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ters dönen otomobil ise vinç ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.