Denizli'de çalıntı motoru ilana koyan hırsızların notu şaşkına çevirdi

Çivril ilçesinde çaldıkları motoru değerinin altında ilana koyup açıklamaya 'Ufak masrafları var plaka evrak yok' yazan çift, ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

1 Nisan günü Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan olayda, hırsızın pişkinliği hayrete düşürdü.

Emrah Y. (19) ve eşi Raziye Y. (17) isimli çift, gözlerine kestirdikleri Osman E.’nin motorunu çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri, Osman E.’nin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin peşine düştü.

"Ufak masrafları var, plaka ve evrak yok"

Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde karı kocanın, çaldıkları 20 bin TL’lik motoru ilana ‘Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur’ açıklamasıyla 8 bin 500 TL’ye koyduklarını gördü.

Harekete geçen ekipler, karı kocanın çalıntı motoruna müşteri oldu. Belirlenen yere gelen hırsızlar, ekipleri karşısında görünce şoke oldu.

Çiftin sicil kaydı kabarık çıktı

Yakalana çift karakola götürüldüğü esnada Emrah Y.’nin 19 suç kaydı, Raziye Y.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

1'i tutuklu diğeri serbest

Tamamlanan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı, eşi Raziye Y. ise adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Motor sahibine teslim edildi

Ekipler tarafından bulunan motorunu karşısında gören Osman E. ise JASAT’a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.