Denizli’de çalışır vaziyetteki otomobil çalındı

Ticari taksiyle kent merkezinde dolaşırken, çalışır vaziyetteki otomobili fark eden iki hırsız, taksiden inip gözlerine kestirdikleri aracı çalıp, Araç, parçalanıp satılmaya hazırlanırken bulundu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde yaşayan ve köye gitmek için hazırlık yapan Bayram Kılınç, 20 NP 471 plakalı otomobilini çalıştırdıktan sonra eve çıkarak eşyalarını indirmeye başladı.

Bu esnada ticari taksi ile yolculuk yaparken çalışır durumdaki aracı fark eden Osman E. ve Mehmet D. isimli şüpheliler, taksiden inip bir süre bekledikten sonra, çalışır vaziyette bırakılan otomobile binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Eşyalarının indireceği sırada otomobilini yerinde göremeyince şoka uğrayan Kılınç, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılınç’tan aldığı bilgiler doğrultusunda Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) yakalanan otomobilin gideceği yeri tahmin ederek şüphelilerin peşine düştü.

Otomobilin çalınma anı ise kameralara yansıdı.

ARACI PARÇALATMAK ÜZEREYKEN BULDULAR

Aradan geçen süre zarfından hırsızlar çaldığı arabayı Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde bulunan Hurdacılar Sitesi’ne götürdü.

Burada aracı parçalatmak için konuşan şüpheliler, hiç beklemedikleri anda Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini karşılarında gördü.

Panikle kaçacak yer arayan şüphelilerden Mehmet D. dışarıda olduğu için hızlıca kaçarken, Osman E. ise ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

DİĞERİ ARANIYOR

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Kılınç ise ekipler tarafından parçalanmak üzere bulunan arabasının yanına gelerek teşekkür etti.

Ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“ALLAH RAZI OLSUN HEMEN BULDULAR”

Otomobili çalınan ve parçalanmaktan son anda polislere haber vererek kurtaran Bayram Kılınç, “20 dakika içerisinde polislerimizden Allah razı olsun hemen buldular. Yani burada önemli olan konu aracı burada parçalamaya getirmişler. Bugün benim başıma geldi, yarın başkasının başına gelir. Bu konuda bilinçlenmek ve önlem almak lazım. Sabah köye gitmek için aracımızın başına geldiğimizde aracımız yok.

Köye gidecektim, hanımla ve çocukla anahtar üzerindeydi tabii yukarıdan malzemeleri falan indirecektik. Geldik araç yerinde yok. Yani 20 dakika içerisinde bulunması güzel ama burada önemli olan nokta aracı parçalattırmaya getiriyorlar, belirli yerler var demek ki. Güpegündüz araba çalınabiliyorsa, dikkat etmek lazım. Polisimizden Allah razı olsun olayı aydınlatacaklardır, üstüne gideceklerdir gereken cezayı devletimiz verir.” diye konuştu.