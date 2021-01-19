Euro
9.0397
0.04%
Dolar
7.4513
-0.29%
Altın
440.01
-0.43%
Borsa
1.565
0.53%
Bitcoin
276.729
1.11%
EXEN Coin
20.66
21.17%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

    Çalıştıkları çimento fabrikasından piyasa değeri 150 bin lira olan 25 ton yakıt çalan şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çal ilçesindeki bir çimento fabrikasından hırsızlık yapıldığı ihbarıyla harekete geçti.

    Ekipler, fabrikaya ait tankerden 25 ton yakıt çalınması üzerine çalışma başlattı.

    ÇALIŞANLARIN ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin fabrika çalışanları Murat G. (29), Mehmet D. (52) Hüseyin Y. (45) ve Sidar Ö. olduğunu belirledi.

    Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Yakıt tankına bakım yapmak için fabrikaya girdikleri öğrenilen şüphelilerin sorgusu sürerken, 150 bin lira değerindeki yakıtı çalma anı kameralar tarafından görüntülendi.

    Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar VİDEO

    Denizli de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar #1

    Denizli de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar #2

    Denizli de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir