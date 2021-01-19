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- Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar
Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar
Çalıştıkları çimento fabrikasından piyasa değeri 150 bin lira olan 25 ton yakıt çalan şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 19.01.2021 - 17:49
- Güncelleme : 19.01.2021 - 18:02
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çal ilçesindeki bir çimento fabrikasından hırsızlık yapıldığı ihbarıyla harekete geçti.
Ekipler, fabrikaya ait tankerden 25 ton yakıt çalınması üzerine çalışma başlattı.
ÇALIŞANLARIN ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin fabrika çalışanları Murat G. (29), Mehmet D. (52) Hüseyin Y. (45) ve Sidar Ö. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yakıt tankına bakım yapmak için fabrikaya girdikleri öğrenilen şüphelilerin sorgusu sürerken, 150 bin lira değerindeki yakıtı çalma anı kameralar tarafından görüntülendi.
Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar VİDEO