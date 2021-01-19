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Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

Denizli'de çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çaldılar

Çalıştıkları çimento fabrikasından piyasa değeri 150 bin lira olan 25 ton yakıt çalan şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.