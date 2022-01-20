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- Denizli'de cezaevi servisine kuşunlu saldırı
Denizli'de cezaevi servisine kuşunlu saldırı
Cezaevi personellerini taşıyan özel bir firmaya ait servis otobüsü, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.
- İHA
- 20.01.2022 - 13:55
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheliler, ceza infaz kurumunda çalışan kişileri taşıyan özel bir firmaya ait park halindeki otobüsü, kurşunladı.
CEZAEVİ ARACINA KURŞUN YAĞDI
Olayın ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otobüsün yanına gelen şoför, camların parçalandığını ve araçta kurşun izlerinin olduğunu görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
POLİS EKİPLERİ YOL GEÇİŞLERİNİ DURDURDU
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kapatarak geçişlerini durdurdu.
ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.