Denizli'de CHP'li başkan kazları vurdu iddiası

Kazlarından 40'ını ölü halde bulan vatandaş, olayla ilgili CHP'li ilçe başkanından şikayetçi oldu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, dün akşam saatlerinde kümesten kaçtı.

Kazlar, yaklaşık 300 metre ötedeki CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili araziye girdi. Mehmet Salih Konya, iddiaya göre tüfekle kazları vurdu.

Daha sonra Süleyman Demir'e ait iş yerine giden Konya, Demir'den tarlasını temizlemesini istedi.

KAZLARINDAN 40'INI ÖLÜ BULDU

Tarlaya gittiğinde kazlarından 40'ını ölü, 5'ini de yaralı olarak bulan Demir, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Konya'nın evinde arama yaptı. Polisin ifadesine başvurduğu Konya, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP'li başkandan şikayetçi oldu VİDEO

"KAZLARINI VURDUM DEDİ"

Üzgün olduğunu söyleyen Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girmiş. Kendisi beni arayıp, 'kazlarını kümese kapat yoksa vururum' dedi. Ben de 'tamam' deyip kazlarımı kapattım. Kapının alt kısmı açık unutulduğu için kazlar kaçmış. Tekrar tarlaya girmiş. Bunun üzerine Konya, daha sonra dükkanıma geldi.

'Kazlarını vurdum, git oradan etleri soğumadan toparla' dedi. Bu hayvanlara yapılan yazık günah. Kazların açtığı zararın fiyatını söyleseydi ben parasını öderdim. Kazlarımı çok seviyordum, her sabah saat 06.00'da onları yemle besliyordum. Kendisinden şikayetçi oldum." dedi.



