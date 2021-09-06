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    Denizli’de çiftçi, 285 kilogram esrarla yakalandı

    Kendi yetiştirdiği esrarın hasadını yaptıktan sonra kamyonete yükleyen çiftçi, Denizli’ye girmek üzereyken 285 kilogram esrarla yakalandı. Operasyon anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 14:30
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    Denizli’de çiftçi, 285 kilogram esrarla yakalandı

    Denizli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Timleri, Burdur’un Gölhisar ilçesinde çiftçilik yapan A.B.’nin, esrar yetiştirdiğini tespit etti.

    Hasadın ardından uyuşturucu maddeyi Denizli’de piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine A.B., polis ekipleri tarafından takibe alındı.

    2 aylık yakın takibe alınan A.B., hasadı yapılan kenevirleri satışa hale getirdikten sonra, Denizli’nin Acıpayam ilçesine getirmek üzere kamyonete yükledi.

    A.B. takip edildiğinden habersiz, 10 çuval içerisine doldurduğu 285 kilogram esrarı kamyonetin kasasındaki yonca balyalarının arasına gizleyerek yola çıktı.

    DUR İHTARINA UYMADI, KAÇMAYA BAŞLADI

    Drone ile havadan takip edilen kamyonet, Acıpayam ilçesi girişinde önlem alan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Denizli’de çiftçi, 285 kilogram esrarla yakalandı #1

    SULAMA KANALI KENARINDA KISTIRILDI

    Ana yolda çıkarak tarlaların arasından kaçamaya devam eden kamyonet, Yumrutaş Mahallesi yakınlarındaki bir sulama kanalı kenarında kıstırıldı.

    Daha fazla araçla kaçamayacağını anlayan A.B., kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

    Ekipler tarafından yakalanan A.B., jandarmaları karşısında görünce, “Hayır, bırakın beni. Ben ne yaptım. Rahat bırakın.” diye bağırmaya başladı.

    A.B.'nin yakalanma anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Denizli’de çiftçi, 285 kilogram esrarla yakalandı VİDEO

    Denizli’de çiftçi, 285 kilogram esrarla yakalandı #2

    PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

    Narkotik köpeği ‘Manşet’ ile yapılan aramalarda, yonca balyaları arasına gizlenmiş 10 çuval içindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan A.B., ‘Uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ekim’ suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SUÇ KAYDI BULUNMADI

    A.B.’nin daha önce hiç suç kaydı olmadığı, para kazanma hevesiyle böyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

    Denizli’de çiftçi, 285 kilogram esrarla yakalandı #3

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